Bayram Kana Bulandı! Tekel Bayiide Dehşet: Öldüresiye Darbettiler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde bir tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü. Tekel bayii sahibi ve yanında çalışan emekli polis, bir grup tarafından dakikalarca darbedildi. Polisin biber gazı sıkarak ayırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

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Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı.

DAKİKALARCA DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 GÖZALTI

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.

POLİS BİBER GAZIYLA AYIRDI

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

Kaynak: İHA

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