Ekrem İmamoğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Kötülük Kaybedecek, İyilik Kazanacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı tatiline özel düzenlediği “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” ile 9 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik takvimine başladı. Bugünden itibaren 6 Nisan'a kadar, başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB’ye ait birçok mekanda bayram coşkusu gün boyu süren etkinliklerle yaşanacak.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki bayram görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den.

İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor. Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz. Sevgili annelere, babalara, İstanbul’un güzel insanlarına tekrar iyi bayramlar dilerken; marifetlerinizi esirgemeden evden kurabiye, börek, tatlı getirip komşularınızla paylaşma çağrısı yapıyorum.

'KÖTÜLÜK KAYBEDECEK, İYİLİK KAZANACAK'

Bereketimiz, dostluğumuz ve muhabbetimiz artsın. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak."

Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den.



İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor.



Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen… pic.twitter.com/NtvEMTwPPP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi