Bağ Evinde Baltalı Vahşet! Cansız Bedenini Babası Buldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından bağ evinde ölü bulundu. Genç adamın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, faili ya da failleri tespit etmek için çalışma başlattı.

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Bağ Evinde Baltalı Vahşet! Cansız Bedenini Babası Buldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Karaman’dan salı gününden bu yana haber alınamıyordu. Endişelenen babası, gece saatlerinde oğlunu aramak için ailelerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun hareketsiz yattığını görünce durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bağ Evinde Baltalı Vahşet! Cansız Bedenini Babası Buldu - Resim : 1

BALTAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk tespitlere göre Karaman'ın baltayla öldürüldüğü ve cinayet aletinin de cesedin yanında bulunduğu ortaya çıktı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bağ Evinde Baltalı Vahşet! Cansız Bedenini Babası Buldu - Resim : 2

Karaman’ın ölümüne ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Cinayetle bağlantılı olabilecek kişi ya da kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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