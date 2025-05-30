Emlak Sektörüne Sıkı Denetim! Ev İlanlarında Fahiş Fiyat Dönemi Bitti

Emlak sektöründe fiyat manipülasyonuna karşı önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni yönetmelik değişikliği ile internet üzerinden verilen taşınmaz ilanlarında haksız ve aşırı fiyat artışları yasaklandı. Artık hem taşınmaz sahipleri hem de emlak işletmeleri, bu kurallara uymadıkları takdirde idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sektörde adil ve rekabetçi bir piyasa yapısının sağlanması, tüketicilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi.

İNTERNET İLANLARINDA FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA YASAK

Yeni düzenlemeye göre, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan, haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yapması yasaklandı. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür ilanlara aracılık etmeleri engellendi.

İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yönetmelik değişikliği ile sadece emlak işletmeleri değil, taşınmaz sahipleri de haksız fiyat artışı durumunda idari yaptırımla karşılaşacak. Bakanlık bu değişiklik ile emlak sektöründe fırsatçılıkla mücadele edildiği belirtilerek, "Anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkânı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi