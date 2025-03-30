Yaşlı Adamın Talihsiz Sonu! Kavgayı Ayırmak İsterken Can Verdi

Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan 71 yaşındaki adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi silahla yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşlı Adamın Talihsiz Sonu! Kavgayı Ayırmak İsterken Can Verdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde silahlı kavga meydana geldi. Bayramlaşmanın yapıldığı camide, aralarında husumet bulunan akraba iki grup karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGAYA MÜDAHALE EDERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada akrabalarının kavga ettiğini gören Müslüm Karaçizmeli, tarafları ayırmaya çalışırken fenalaşarak yere yığıldı. Kavgada M.K. (46) ise tabancayla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Karaçizmeli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaçizmeli’nin ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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