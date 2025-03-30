Otomobiller Kavşakta Birbirine Girdi: Yaralılar Var

Konya'nın Kulu ilçesinde Meteoroloji Kavşağı'nda D.M. idaresindeki 06 EBZ 852 plakalı otomobil ile L.E.'nin kullandığı 06 EUN 667 plakalı otomobil çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 06 EUN 667 plakalı araçta bulunan yolculardan A.C.E., A.E., N.E. ve F.E.E. ile 06 EBZ 852 plakalı otomobilin sürücüsü D.M. ve D.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA