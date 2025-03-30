Sapanca'da 15 Yaşındaki Kanocunun Ölümüne İlişkin Yeni Gelişme: Eğitmeni Gözaltına Alındı

Sakarya’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan ve ve iki gün sonra cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran’ın ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 15 yaşındaki kanocunun ölümüne ilişkin eğitmeni gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen eğitmen serbest bırakıldı.

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Sapanca'da 15 Yaşındaki Kanocunun Ölümüne İlişkin Yeni Gelişme: Eğitmeni Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde iki gün önce meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

2 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Olayın ikinci gününde de sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK'lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Kağan Ege Baran'ı (15) 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran'ın alabora olan kanosu bulundu.

Devam eden çalışmalar neticesinde 15 yaşındaki gencin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan bir buçuk kilometre açıkta bulundu. Baran'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Kağan Ege Baran'ın cansız bedeni, Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Kavaklı Camii'ne getirildi. Kağan Ege Baran, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Arifiye ilçesi Hanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

EĞİTMEN GÖZALTINA ALINDI

15 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde olay günü 7 sporcuyla birlikte göle açılan eğitmen S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen eğitmen serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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