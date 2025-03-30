Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İBB'de Yolsuzluk' Açıklaması: 'Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AKP teşkilatlarına videolu mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İBB'de Yolsuzluk' Açıklaması: 'Belediyeleri Ahtapot Gibi Saran Suç Örgütü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP teşkilatlarına bayram mesajı gönderdi. Video mesajında 'terörsüz Türkiye' vurgusu yapan Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır.

Aziz Yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır.

Ramazan'ın son10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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