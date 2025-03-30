Belediye Başkanı Bayram Kapsamında İşçilerle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirerek belediye işçileriyle bayramlaştı. Programa başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katılım gösterdi.

Belediye Başkanı Bayram Kapsamında İşçilerle Buluştu

Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda kent sakinleri ve ziyaretçilerin keyfli bir Ramazan Bayramı geçirmesi için tatil boyunca mesai yapacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerle bir araya geldi.

Belediye çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Ömer Günel, "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız yolda, verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz özveriyle gücümüze güç katıyorsunuz. Hepinize birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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