ABD'de Bayram Namazı Kılındı
ABD'nin New York şehrinde camilere akın eden Müslümanlar bayram namazı kılındı
ABD'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın etti. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, New York şehrindeki Mimar Sinan Camii ve Al Amin Jame Camii'nde bayram namazı kıldı. Yoğun katılım nedeniyle dolan camilerin avlularına ve sokaklara halılar serildi. Camilere sığmayan cemaat açık havada namazını kıldı.
Namaz sonrası cami önlerinde bayramlaşan vatandaşlar, birlikte dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kaynak: İHA
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