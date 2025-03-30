ABD'de Bayram Namazı Kılındı

ABD'nin New York şehrinde camilere akın eden Müslümanlar bayram namazı kılındı

Son Güncelleme:
ABD'de Bayram Namazı Kılındı

ABD'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere akın etti. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, New York şehrindeki Mimar Sinan Camii ve Al Amin Jame Camii'nde bayram namazı kıldı. Yoğun katılım nedeniyle dolan camilerin avlularına ve sokaklara halılar serildi. Camilere sığmayan cemaat açık havada namazını kıldı.

Namaz sonrası cami önlerinde bayramlaşan vatandaşlar, birlikte dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Ramazan Bayramı
Son Güncelleme:
Edirne'de Ekiplerden Ramazan Bayramı Denetimi Edirne'de Ekiplerden Ramazan Bayramı Denetimi
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Bodrum’da Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşanıyor Bodrum’da Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşanıyor
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler 81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu!