Bodrum’da Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili için önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'u tercih edenler, ilçe meydanlarında yoğunluğa neden oldu. Hava şartlarının elvermemesi nedeniyle plajlar boş kalırken, kafe ve restoranlarda yoğunluk oluştu.

Yerli ve yabancı turistlerden bazıları ilçenin işlek caddelerinde dolaşırken, bazı turistler ise balık tutarak zaman geçirdi.

Kaynak: DHA