Bodrum’da Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşanıyor
Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi bayram tatilinin ilk gününde hareketliliğe ev sahipliği yaptı. Havaların serin olması nedeniyle plajlar boş kalırken, yerli ve yabancı turistler kafelere ilgi göstererek zamanlarını burada geçirdi.
Ramazan Bayramı tatili için önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'u tercih edenler, ilçe meydanlarında yoğunluğa neden oldu. Hava şartlarının elvermemesi nedeniyle plajlar boş kalırken, kafe ve restoranlarda yoğunluk oluştu.
Yerli ve yabancı turistlerden bazıları ilçenin işlek caddelerinde dolaşırken, bazı turistler ise balık tutarak zaman geçirdi.
Kaynak: DHA