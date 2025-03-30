Bodrum’da Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşanıyor

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi bayram tatilinin ilk gününde hareketliliğe ev sahipliği yaptı. Havaların serin olması nedeniyle plajlar boş kalırken, yerli ve yabancı turistler kafelere ilgi göstererek zamanlarını burada geçirdi.

Bodrum’da Ramazan Bayramı Yoğunluğu Yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili için önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'u tercih edenler, ilçe meydanlarında yoğunluğa neden oldu. Hava şartlarının elvermemesi nedeniyle plajlar boş kalırken, kafe ve restoranlarda yoğunluk oluştu.

Yerli ve yabancı turistlerden bazıları ilçenin işlek caddelerinde dolaşırken, bazı turistler ise balık tutarak zaman geçirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Bodrum Ramazan Bayramı Turist
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Ramazan Bayramı Siirt’te Büyük Coşkuyla Kutlandı Ramazan Bayramı Siirt’te Büyük Coşkuyla Kutlandı
Lösemili Çocuklar Ramazan Bayramı’nı Kutladı Lösemili Çocuklar Ramazan Bayramı’nı Kutladı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler 81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu!