Lösemili Çocuklar Ramazan Bayramı’nı Kutladı

LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, Türkiye genelinde düzenlenen bayramlaşma etkinlikleriyle Ramazan Bayramı’nı coşku içinde kutladı. Etkinlikte, lösemiyi yenmeyi başaran çocuklar da yer aldı. Çocuklar ve aileler, yapılan dans gösterileri ve oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

HASTANE VE EV ZİYARETLERİYLE BAYRAM COŞKUSU

LÖSANTE hastanesinde tedavi gören lösemili ve kanserli çocuklar ise anneleriyle birlikte bayramı hastanede karşıladı. LÖSEV Sosyal Hizmet ekipleri, hastane ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: AA