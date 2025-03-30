Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Tehdidi! 'Putin'e Çok Kızgınım'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderliğine güvenmemesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'çok kızgın' olduğunu söyledi. Ukrayna ile anlaşmazsa Rusya'ya ikinci kez petrol yaptırımı uygulayacaklarını ifade eden Trump, bu hafta Putin ile görüşeceğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca İran'a da 'bombalama' tehdidinde bulundu.

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Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Tehdidi! 'Putin'e Çok Kızgınım'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yerine geçiş hükümeti önermesinin "yersiz" olduğunu savundu. Trump, Zelenski'nin liderliğine güvenmemesinin kendisini "sinirlendirdiğini" söyledi.

Bu hafta Putin ile görüşmeyi planladığını açıklayan Trump, "Bu hafta Putin ile görüşmeyi planlıyorum. Ona Zelenski'nin güvenilirliğini sorguladığı için çok kızgınım. Putin'in Zelenski hakkındaki ifadeleri "doğru yönde" ilerlemiyor. Ukrayna ile anlaşmazsa Rusya'ya ikinci kez petrol yaptırımı uygulayacağız" dedi.

İRAN'I DA TEHDİT ETTİ

Öte yandan Trump, Tahran yönetimi ABD ile nükleer program konusunda anlaşmazsa, İran'ı "bombalama" ve ek gümrük vergileriyle tehdit etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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