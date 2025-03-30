Arızalanan Aracın Yardımına Polisler Koştu

Aydın’ın Söke ilçesinde, yağışlı havada arızalanarak kenara çeken aracın sürücüsüne polis ekiplerinden yardım eli uzandı. Polis memurları, arızalanan aracı iterek güvenli bir bölgeye götürürken, bölgede trafik yoğunluğu oluşmasının da önüne geçti.

Arızalanan Aracın Yardımına Polisler Koştu

Yağışlı havanın etkili olduğu Sazlı Mahallesi'nde bir otomobil arızalandı. Aracı arıza yapan şoförün yardımına, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri koştu.

İki trafik polisi, arızalanarak yolda kalan aracı iterek güvenli bölgeye götürdü. Aracı kenara çeken ekipler bu sayede yolun kapanmasına ve bayram yoğunluğunda trafik yoğunluğu yaşanmasına izin vermedi.

Kaynak: İHA

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