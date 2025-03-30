Ramazan Bayramı Siirt’te Büyük Coşkuyla Kutlandı

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu Ramazan Bayramı’nda da düzenlendi.

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Ramazan Bayramı Siirt’te Büyük Coşkuyla Kutlandı

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği tören, vatandaşlar ile il protokolünü buluşturdu. Bayram kutlama programı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, protokol üyeleri ve kent halkının katılımıyla Siirt Valiliğinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine vatandaşların yanı sıra kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katılım gösterdi.

Kaynak: İHA

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