Havalar Isındı, Göldeki Buzlar Çözüldü

Doğal güzellikleriyle ve yaban hayatına ev sahipliği yapmasıyla tanınan Kars Baraj Gölü, buzların erimesiyle göçmen kuşlara da yeniden kapılarını açtı. Özellikle angut, yeşilbaş ördek ve sakarmeke türünden kuşlar yeniden bölgede gözlemlenirken, göldeki buzların çözülmesi de görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nün buzlarının çözülmesi, baharın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA