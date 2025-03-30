Havalar Isındı, Göldeki Buzlar Çözüldü

Kars'ta kış boyunca donan ‘Kars Baraj Gölü’ndeki buzlar havaların ısınmasıyla birlikte çözüldü. Aylar boyunca buzla kaplanan alandaki buzların tamamı çözülürken, su kuşları da göl bölgesine gelmeye başladı.

Havalar Isındı, Göldeki Buzlar Çözüldü

Doğal güzellikleriyle ve yaban hayatına ev sahipliği yapmasıyla tanınan Kars Baraj Gölü, buzların erimesiyle göçmen kuşlara da yeniden kapılarını açtı. Özellikle angut, yeşilbaş ördek ve sakarmeke türünden kuşlar yeniden bölgede gözlemlenirken, göldeki buzların çözülmesi de görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nün buzlarının çözülmesi, baharın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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