Adıyaman’da Araç Şarampole Yuvarlandı, Yaralılar Var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’da Araç Şarampole Yuvarlandı, Yaralılar Var

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Gölbaşı yönüne ilerleyen Mehmet Kadan kontrolündeki 27 ZE 132 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalarla gündeme gelen Çelik rampasında sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yaşanan kazada sürücü Mehmet Kadan ile otomobilde bulunan Melek, Esma Beren ve Selim Kadan çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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