İstanbul Valisi Davut Gül, Polislerle Bayramlaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı nedeniyle Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Polislerle Bayramlaştı

Vali Gül, ziyaret sırasında polislerle birlikte yemek yedi ve ardından yaptığı konuşmada, tüm polislerin bayramını kutladı.

"Polislerimizin gayretlerini takdirle izliyoruz" diyen Gül, özellikle son dönemdeki izinsiz gösterilere karşı yürütülen başarılı operasyonları hatırlatarak, "Görevlerinizi hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik. Sizleri seviyoruz. Dirayetinizi, cesaretinizi ve görevinize olan bağlılığınızı takdir ediyoruz. İnşallah her zaman yanınızda olacağız." şeklinde konuştu.

VALİ GÜL'E PROTOKOL ÜYELERİ EŞLİK ETTİ

Ziyarette, Vali Gül'e Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya da eşlik etti.

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Zafer KazandıToprak Razgatlıoğlu Portekiz'de Zafer KazandıSpor

Mersin’de Çıkan Yangın 2 Serada Maddi Hasara Yol AçtıMersin’de Çıkan Yangın 2 Serada Maddi Hasara Yol AçtıGüncel

Kaynak: AA

Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Mersin’de Çıkan Yangın 2 Serada Maddi Hasara Yol Açtı Mersin’de Çıkan Yangın 2 Serada Maddi Hasara Yol Açtı
İstanbul'da Bayram Ziyaretleri Trafik Yoğunluğuna Yol Açtı İstanbul'da Bayram Ziyaretleri Trafik Yoğunluğuna Yol Açtı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler 81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu!