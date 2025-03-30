İstanbul Valisi Davut Gül, Polislerle Bayramlaştı

Vali Gül, ziyaret sırasında polislerle birlikte yemek yedi ve ardından yaptığı konuşmada, tüm polislerin bayramını kutladı.

"Polislerimizin gayretlerini takdirle izliyoruz" diyen Gül, özellikle son dönemdeki izinsiz gösterilere karşı yürütülen başarılı operasyonları hatırlatarak, "Görevlerinizi hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik. Sizleri seviyoruz. Dirayetinizi, cesaretinizi ve görevinize olan bağlılığınızı takdir ediyoruz. İnşallah her zaman yanınızda olacağız." şeklinde konuştu.

VALİ GÜL'E PROTOKOL ÜYELERİ EŞLİK ETTİ

Ziyarette, Vali Gül'e Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya da eşlik etti.

Kaynak: AA