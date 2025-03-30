Edirne'de Ekiplerden Ramazan Bayramı Denetimi
Edirne'de polis ekiplerince bayram kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı’nın kesiştiği noktada trafik denetimi yaptı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bayram öncesi alınan kararlar kapsamında bayram denetimi gerçekleştirdi.
Sürücülerin bayramlarını kutlayan polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak kurallara uyumun önemine dikkat çekti.
Kaynak: İHA