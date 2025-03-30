Edirne'de Ekiplerden Ramazan Bayramı Denetimi

Edirne'de polis ekiplerince bayram kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı’nın kesiştiği noktada trafik denetimi yaptı.

Edirne'de Ekiplerden Ramazan Bayramı Denetimi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bayram öncesi alınan kararlar kapsamında bayram denetimi gerçekleştirdi.

Sürücülerin bayramlarını kutlayan polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak kurallara uyumun önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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