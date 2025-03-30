Marmaray'da İntihar İddiası: Seferler Durdu

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği iddia edildi. Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Marmaray'da İntihar İddiası: Seferler Durdu

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği öne sürüldü.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi

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Marmaray İntihar
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