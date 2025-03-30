Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 16.59'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 18.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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