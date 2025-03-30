Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 16.59'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 18.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 30, 2025
EGE DENIZI https://t.co/6YsnScDbcz
30.03.2025, 16:59:43 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 18.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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