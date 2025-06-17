Türkiye'nin İnşaat Devi İflasın Eşiğinde: Ev Teslimi Bekleyenler Tedirgin
Bursa merkezli Atış Yapı, küresel ve yerel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet verilirken inşaat devi hiçbir yatırımcı, müşteri ya da tedarikçinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yürüttüğü büyük ölçekli projelerle bilinen Bursa merkezli Atış Yapı, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Atış Holding bünyesindeki şirket, kararı kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu. Şirket, hiçbir yatırımcı, müşteri ya da tedarikçinin mağdur edilmeyeceğini belirtti.
EKONOİK DALGALANMALAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Atış Yapı, konkordato başvurusunun gerekçesi olarak hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve finansal belirsizlikleri gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Gayrimenkul sektöründe son dönemde artan dalgalanmalara rağmen bugüne kadar tüm mali yükümlülüklerimiz zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirildi. Bu süreçte 3 binden fazla firmaya iş imkanı sunduk. Ancak mevcut ekonomik ortam, yeniden yapılanmayı zorunlu kıldı" denildi.
75 MİLYON DOLARLIK YABANCI SERMAYEYİ YÖNETİYOR
Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası alanda da Türkiye’ye değer kazandırmayı hedefleyen şirket, 30'dan fazla ülkeden yatırımcı çektiğini ve toplamda 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olduklarını da vurgulayan Atış Yapı, geliştirdikleri finansal modellerle ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
"TÜM HAK SAHİPLERİ GÜVENCE ALTINDA"
Şirketin konkordato sürecine ilişkin açıklamasında, hiçbir yatırımcı, müşteri ya da tedarikçinin mağdur edilmeyeceği ifade edildi. Sürecin şeffaf ve düzenli iletişimle yürütüleceği belirtilerek, "Ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak, daha güçlü bir finansal zemine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayarak yolumuza daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi.
"GÜVENİNİZ ÖNCELİĞİMİZDİR"
Açıklamanın sonunda ise iş ortaklarına, yatırımcılara ve müşterilere çağrıda bulunuldu:
"Bizlere duyulan güvenin farkındayız ve bu güveni her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Tüm paydaşlarımızdan bu süreçte desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlam projeler ve şeffaf yönetim anlayışıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edecek."