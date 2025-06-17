Türkiye'nin İnşaat Devi İflasın Eşiğinde: Ev Teslimi Bekleyenler Tedirgin

"TÜM HAK SAHİPLERİ GÜVENCE ALTINDA"

Şirketin konkordato sürecine ilişkin açıklamasında, hiçbir yatırımcı, müşteri ya da tedarikçinin mağdur edilmeyeceği ifade edildi. Sürecin şeffaf ve düzenli iletişimle yürütüleceği belirtilerek, "Ticari yükümlülüklerimizi yeniden yapılandırarak, daha güçlü bir finansal zemine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayarak yolumuza daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi.

"GÜVENİNİZ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Açıklamanın sonunda ise iş ortaklarına, yatırımcılara ve müşterilere çağrıda bulunuldu:

"Bizlere duyulan güvenin farkındayız ve bu güveni her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Tüm paydaşlarımızdan bu süreçte desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlam projeler ve şeffaf yönetim anlayışıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edecek."