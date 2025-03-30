Elazığ'da Feci Kaza! Otomobil Bahçeye Uçtu: 6 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunun 15. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki araçtan biri bahçeye uçtu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA