Elazığ'da Feci Kaza! Otomobil Bahçeye Uçtu: 6 Yaralı
Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçlardan biri bahçeye uçarken, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ-Bingöl karayolunun 15. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki araçtan biri bahçeye uçtu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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