2 İlde 2 Ayrı Dehşet Veren Olay! Biri Kendini Vurdu, Diğeri Yakmaya Çalıştı

Adana ve Kocaeli'de art arda korkunç olaylar yaşandı. Şırnak’ta görev yapan öğretmen İnci K., eski sevgilisinin Adana'nın Seyhan ilçesinde görev yaptığı okula gelerek görüşmek istedi. Görüşme talebine olumsuz yanıt alan kadın, yanında getirdiği tabancayla okul yakınındaki parka geçti.

KENDİNİ VURDU, DURUMU KRİTİK

Kendini vuracağını söyleyen İnci K.’yı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzlaştırmacı polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. İnci K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise eline benzin bidonunu alan bir kişi, kendini yakmaya çalıştı. Üstüne benzin döken şahsı vatandaşlar ikna etmek için uzun süre dil döktü. Yaşanan panik anları çevrede endişeye neden olurken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA