Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak! Uçuşa Kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi

Diyarbakır Havalimanı Pistinde Çatlak! Uçuşa Kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı'nda saat 19.30’da 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında pistte çatlak tespit edildi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılırken, inmesi beklenen uçaklar komşu illerin havalimanlarına yönlendirildi.

Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek. Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Mayıs’ta saat 19.30’da 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.01’de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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