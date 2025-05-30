Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege'nin doğu ve güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Çorum ve Ordu çevrelerinde de yağış geçişleri görülecek.

Yağışların Ege’nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması isteniyor.

Rüzgârın; genellikle kuzeyli, ancak güney ve doğu bölgelerde güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Özellikle yağış sırasında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgârın zaman zaman saatte 30-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyi ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Çorum çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi