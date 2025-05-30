Metruk Binada Üç Kafatası ve Kemikler Bulundu

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binada korkunç bir keşif yapıldı. Hurdacılar tarafından söküm işlemleri yapılan 4 katlı metruk binanın merdiven boşluğunda siyah poşetler bulundu. Poşetlerin içinden 3 kişiye ait olduğu düşünülen kafatasları ve çok sayıda kemik parçası çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumu hemen polise bildiren hurdacıların ihbarı üzerine olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının da katılımıyla binada detaylı incelemeler yapıldı. Elde edilen bulgularla ilgili kriminal süreç başlatıldı.

İnsan kalıntılarının kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm nedenlerinin araştırılması amacıyla, kafatası ve kemiklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA