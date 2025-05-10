Çöp Konteynerinde Dehşet! Poşeti Açtı, Kanı Dondu… Bir Mahalle Diken Üstünde

Adana’da bir çöp konteynerinin içinden çıkanı görenlerin kanı dondu. Konteynerin kapağını açan kişi, kağıda sarılı halde bir kafatası buldu. Bulunan kafatası incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Çöp Konteynerinde Dehşet! Poşeti Açtı, Kanı Dondu… Bir Mahalle Diken Üstünde

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvarda tüm mahalleyi paniğe sokan bir olay yaşandı.

Sokak hayvanlarına beslemek için çöplerdeki ekmekleri toplayan site görevlisi İsa Kaplan çöp konteynerinin içinde kağıda sarılı poşeti gördü. Poşeti açan Kaplan, insan kafatası olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Çöp Konteynerinde Dehşet! Poşeti Açtı, Kanı Dondu… Bir Mahalle Diken Üstünde - Resim : 1

BİR ÇOCUĞA AİT OLABİLİR

Olay yeri ekipler kafatasının bir çocuğa ait olabileceği değerlendirirken, gerçeğin ortaya çıkması için kafatası incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çöp Konteynerinde Dehşet! Poşeti Açtı, Kanı Dondu… Bir Mahalle Diken Üstünde - Resim : 2

'KAFATASI BULMUŞ'

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken bir başka site görevlisi Ramazan Zenginoğlu şunları anlattı: Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken bekliyor. Köpeklere ekmek kırıntılarını vermek için alırken kafatası bulmuş. Beni çağırdı, bende yanına gittim. Baktım emin olamadım. Polisi aradık. Polisler geldi, o esnada kafatası olduğunu söylediler, bizde bu şekilde öğrendik.

Çöp Konteynerinde Dehşet! Poşeti Açtı, Kanı Dondu… Bir Mahalle Diken Üstünde - Resim : 3

Kaynak: DHA-İHA

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