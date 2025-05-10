MİT ve Emniyet'ten 'Sahte Baz İstasyonu' Operasyonu: Çökertildi
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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