MİT ve Emniyet'ten 'Sahte Baz İstasyonu' Operasyonu: Çökertildi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİT ve Emniyet'ten 'Sahte Baz İstasyonu' Operasyonu: Çökertildi

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Bayraktar ve Sabancı'dan Sonra Şimdi de RTÜK! 'Dikkatli Olun' Uyarısı Bayraktar ve Sabancı'dan Sonra Şimdi de RTÜK! 'Dikkatli Olun' Uyarısı
Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız Boşanma Oranının En Düşük Olduğu Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Camide Bebek Partisi! Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü… Herkes Bunu Konuşuyor Camide Bebek Partisi! Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü… Herkes Bunu Konuşuyor
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 2 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı Cumhurbaşkanı İmzaladı! 2 Ülkeye Yeni Büyükelçi
'Bakan Yardımcıları' Krizinde Yeni Perde: Cevdet Yılmaz Maaşları Düşürme Talimatı Verdi 'Bakan Yardımcıları' Krizinde Yeni Perde
Sıcaklıklar Düştü, Sağanak Geri Döndü: Meteoroloji’den Yağış ve Fırtına Uyarısı Meteoroloji’den Yağış ve Fırtına Uyarısı