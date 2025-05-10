Camide Bebek Partisi! Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü… Herkes Bunu Konuşuyor

Kocaeli’de son yıllarda sosyal medyada moda haline gelen ‘Baby Shower’ için seçilen mekan görenleri hayrete düşürdü. Bir organizasyon firmasının camide balon, masa ve hediyelerle yaptığı bebek partisi konseptine tepki üstüne tepki yağdı. Müftülük ise onay alınmadığını açıkladı.

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Kocaeli İzmit’te bir organizasyon şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı video kısa süre içinde gündeme oturdu. Görüntülerde Kartepe'de bulunan Dumlupınar Selimiye Camii'nde Zeynep isimli bebek için ‘Baby Shower’ konseptli parti organizasyonu hazırlandığı ortaya çıktı.

Camide Bebek Partisi! Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerde camide masa süslemeleri, balonlar ve hediyeliklerle kutlama hazırlığı yapıldığı görüldü.

Son yıllarda popüler haline gelen partinin cami içinde yapılması, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülere ‘Başka yer mi bulamadınız?’, ‘Bu ne rezalet?’, ‘Cami düğün salonu değildir’ gibi yorumlar yapıldı.

Camide Bebek Partisi! Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü… Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

ONAY ALINMADI

Organizasyon firması tepkiler sonrasında paylaşımları kaldırırken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Müftülük tarafından yapılan açıklamada herhangi bir onay alınmadığı belirtildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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