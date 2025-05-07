Meyve Görünümlü Tuzak: Kapıkule'de Milyonluk Operasyon

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda meyve yüklü tırın soğutucu bölmesinde milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Meyve Görünümlü Tuzak: Kapıkule'de Milyonluk Operasyon

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, meyve yüklü olduğu beyan edilen bir tırdan milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç çıktı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkati, büyük bir kaçakçılık girişimini daha ortaya çıkardı.

Şüpheli görülen frigo (soğutuculu) tır, Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte takibe alındı. X-ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yasal yük olan meyve kasalarının arasına gizlenmiş halde bin 438 adet elektronik sigara, 10 bin 500 adet atomizer ve 28 bin 654 adet çeşitli ilaç bulundu.

Meyve Görünümlü Tuzak: Kapıkule'de Milyonluk Operasyon - Resim : 1

Kaçak ürünlerin faturasız, belgesiz ve beyan edilmeden ülkeye sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Ele geçirilen elektronik sigaralar ve ilaçların toplum sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı, piyasaya sürülmesi halinde hem sağlık hem ekonomi açısından büyük zarar doğurabileceği ifade edildi.

"Gümrük Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticarete karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yapıldı.

İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu: Tam 42 Milyon TL Değerinde...İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu: Tam 42 Milyon TL Değerinde...Yurttan Haberler

Tokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 TutuklamaTokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 TutuklamaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kapıkule kaçakçı Sigara Operasyon
Son Güncelleme:
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
İBB Soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun Mal Varlığına El Konuldu İBB Soruşturmasında O İsmin Mal Varlığına El Konuldu
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Üretici ile Tüketici Arasındaki Makas Meclis Gündeminde Üretici ile Tüketici Arasındaki Makas Meclis Gündeminde
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Temmuz Zammında Sürpriz Rakamlar! Karakaş’tan Emekliye Net Hesap: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme
Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor Sarı Altın Hasadı Başladı, Kilosu 4 Bin Liraya Satılıyor! Bir Anlık Hata Tüm Hasadı Yok Ediyor
Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu
98 Yıllık Şirketten Büyük Hamle! Türk Devini Satın Aldı 98 Yıllık Şirketten Büyük Hamle! Türk Devini Satın Aldı