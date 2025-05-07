Meyve Görünümlü Tuzak: Kapıkule'de Milyonluk Operasyon

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, meyve yüklü olduğu beyan edilen bir tırdan milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç çıktı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkati, büyük bir kaçakçılık girişimini daha ortaya çıkardı.

Şüpheli görülen frigo (soğutuculu) tır, Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte takibe alındı. X-ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yasal yük olan meyve kasalarının arasına gizlenmiş halde bin 438 adet elektronik sigara, 10 bin 500 adet atomizer ve 28 bin 654 adet çeşitli ilaç bulundu.

Kaçak ürünlerin faturasız, belgesiz ve beyan edilmeden ülkeye sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Ele geçirilen elektronik sigaralar ve ilaçların toplum sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı, piyasaya sürülmesi halinde hem sağlık hem ekonomi açısından büyük zarar doğurabileceği ifade edildi.

"Gümrük Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticarete karşı mücadelesine kararlılıkla devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Kaynak: İHA