İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu: Tam 42 Milyon TL Değerinde...

İzmir’de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 42 milyon TL olan kaçak malzemeler ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen oto yedek parçaları ve akaryakıtın piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Mayıs 2025’te Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 3 depo ile 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda, 30 bin 613 adet oto yedek parçası ve 14 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 42 milyon TL olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında, olayla bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, kaçakçılık ağının çökertilmesi için derinleştirilerek sürdürülüyor.

Kaynak: DHA