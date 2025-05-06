Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen bir karaca, köy sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı ve yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

Tarlaların çevresinde dolaşırken su kanalına düşen karacayı fark eden Sarıcaali Köyü Muhtarı Hamit Korkan ve beraberindekiler hemen harekete geçti.

Sulama Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı - Resim : 1

Karaca, köylülerin çabasıyla sudan çıkarıldıktan sonra doğal ortamına salındı. Olayla ilgili konuşan Muhtar Korkan, aynı bölgede yaklaşık altı yıl önce benzer bir durum yaşandığını hatırlatarak, “Karacayı su kanalından çıkardık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü karacanın doğaya salınmasını istedi. Biz de sulama kanalından çıkardığımız karacayı doğaya saldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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