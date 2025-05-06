Bingöl’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli tutuklanırken, 23 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bingöl’de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl’de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narko timlerinin titiz çalışmaları sonucu, 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 7’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 23 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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