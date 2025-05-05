Asfalt Üretim Tesisinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bulunan bir asfalt üretim tesisi tespit edildi.

Belirlenen adrese savcılık talimatıyla operasyon yapıldı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, atık yağların kimyasal işlemlerden geçilerek kaçak akaryakıt üretildiği de ortaya çıkarıldı. Tesiste yapılan inceleme ve aramada 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA