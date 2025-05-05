Kars'ta Silah Ele Geçirildi
Kars'ta silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yasadışı silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kars’ın Arpaçay ilçesinde 1 kişiye yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İfadesinin alınmasından sonra serbest bırakılan şüpheliye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 6 bin 531 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA