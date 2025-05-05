Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu! 4 Kişi Yakalandı

Bolu'da son 1 haftada düzenlenen 9 kaçakçılık operasyonunda 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu! 4 Kişi Yakalandı

Bolu Valiliği, 28 Nisan-04 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına yönelik verileri paylaştı. Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 69 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 100 paket kaçak sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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