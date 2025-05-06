Tokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Tokat'ta kaçak göçmen operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Tokat-Niksar karayolunda durdurdukları araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu kişi olmak üzere toplam 7 kaçak göçmeni yakalamıştı.

Kaçak göçmenlerin ulaşımına yardımcı olan şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Denizlili Ahmet Mete Boylu Atina’da Parladı: 3 Altın, 1 Bronz! Denizlili Ahmet Mete Boylu Atina’da Parladı: 3 Altın, 1 Bronz!
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Mersin'de Litrelerce Sıvı Uyuşturucu Ele Geçirildi Mersin'de Litrelerce Sıvı Uyuşturucu Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı