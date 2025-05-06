Tokat’ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
Tokat'ta kaçak göçmen operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Tokat-Niksar karayolunda durdurdukları araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu kişi olmak üzere toplam 7 kaçak göçmeni yakalamıştı.
Kaçak göçmenlerin ulaşımına yardımcı olan şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Şüphelilerden M.Y. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA