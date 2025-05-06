Denizlili Ahmet Mete Boylu Atina’da Parladı: 3 Altın, 1 Bronz!

Denizlili milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, 2-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Acropolis Swim Open 2025 Yüzme Şampiyonası’nda adeta şov yaptı. Pamukkale Olimpik Sporlar Kulübü sporcusu Boylu, 200 metre serbestte 1:49.09, 100 metre serbestte ise 50.22’lik derecelerle kişisel en iyi zamanlarını elde etti. 200 metre serbestteki performansı, Türkiye yüzme tarihindeki en iyi üçüncü derece olarak tarihe geçti.

ÜÇ ALTIN, BİR BRONZ VE AVRUPA BİLETİ

Genç yüzücü, 200 metre serbest, 100 metre serbest ve açık yaş yarışlarında üç altın madalya kazanırken, 200 metre açık yaş kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılarıyla Boylu, 1-6 Temmuz 2025’te Slovakya’nın Somorin kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

DENİZLİ'DEN GURUR MESAJI

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ahmet Mete Boylu ve antrenörü Musa Özcan’ı tebrik ederek, “Milli sporcularımızın uluslararası alandaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Ahmet’e Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” dedi. Boylu’nun yükselen formu, Türk yüzme camiasında gelecek için umut vadediyor.

Kaynak: İHA