Mersin'de Litrelerce Sıvı Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada tırın akaryakıt tankıyla getirilen 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şahıs da gözaltına alındı.

Mersin'de Litrelerce Sıvı Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde önemli bir operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır'dan Mersin'e çekici ile uyuşturucu sevk edileceği belirlendi.

Uyuşturucunun sevk edileceği araç ve şüphelinin belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Takibe alınan tıra, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpeği desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda tır durdurulup şüpheli gözaltına alındı. Tırın akaryakıt deposu içerisine özel olarak yapılmış gizli bölmede 680 litre sıvı metamfetamin ile 3 kilo 500 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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