Çorlu’da Feci Kaza: Otomobilin Altında Kalarak Can Verdi

Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak’taki bir apartmanın garajında trajik bir olay meydana geldi. Ali Osman Özay (51), tekerlek tamiri için otomobilinin altına girdi. Ancak krikonun dengesini kaybetmesiyle otomobil, Özay’ın üzerine devrildi.

Apartman sakinlerinin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özay’ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA