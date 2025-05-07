Üretici ile Tüketici Arasındaki Makas Meclis Gündeminde
Üretici ile market arasındaki uçurum büyüdü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, üretici ve tüketici arasındaki yüzde 600'e varan farkın sebeplerini Meclis gündemine taşıdı.
Gıda fiyatlarında üretici ile market rafı arasında büyüyen makas, Meclis'e taşındı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, bazı tarım ürünlerinde fiyat farklarının yüzde 500'leri, hatta 600'leri bulduğunu belirterek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yazılı soru önergesi verdi.
'PİYASA KOŞULLARIYLA AÇIKLANAMAZ'
Karal, önergesinde, tarladan çıkan ürünlerin markete ulaşana kadar katbekat zamlandığını belirterek, "Fiyat uçurumu sadece piyasa koşullarıyla açıklanamaz. Zincirin bir yerinde fırsatçılık ya da spekülasyon olduğu yönünde güçlü bir kanaat var" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) nisan verilerine göre:
- Havuçta yüzde 256,
- Marulda yüzde 230,
- Kuru soğanda yüzde 222,
- Kuru fasulyede yüzde 219,
- Nohutta yüzde 216 oranında üretici-market fiyat farkı oluştu.
Ocak ayında bu oranlar limonda yüzde 597, patateste yüzde 379 seviyelerine kadar tırmandı.
Karal, "Üretici yok pahasına malını satarken, tüketici raflarda o ürünün 5-6 katı fiyatını ödüyor. Bu denklem ne adil ne sürdürülebilir" dedi.
Karal'ın Bakanlığa yönelttiği sorular şunlar:
- Üretici ile market arasındaki uçurumun temel sebepleri neler?
- Tarım ürünleri tarladan sofraya ulaşana kadar hangi aracılık halkalarından geçmekte ve en çok fiyat artışı nerede yaşanmakta?
- Aracılık faaliyetlerinin spekülatif fiyatlarla ilişkisi nasıl denetlenmekte?
- Üretici ve tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenleme ya da destek modeli var mı?
- Kooperatifler ya da doğrudan satış sistemlerine dair planlanan yeni projeler neler?
- Marketlere yönelik tavan fiyat ya da kâr marjı sınırlaması gündemde mi?
- Hal Yasası'na yönelik yeni bir revizyon çalışması yapılmakta mı?