250 Bin Ton Hasat Çöp Oldu! Kayseri’de Tarlaya Giden Çiftçi Yıkıldı
Kayseri'de, bu yıl için 250 bin tonluk elma hasadı beklenen bahçelerde zirai don nedeniyle ciddi kayıplar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bölgede yaptığı incelemelerin ardından, elma üretiminin tamamen durma noktasına geldiğini açıkladı. Genç, devletin acilen üreticinin yanında yer alması gerektiğini belirtti.
Kaynak: ANKA
CHP’li Genç, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde don nedeniyle ürünleri büyük ölçüde zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında elma bahçelerinde gözle görülür bir üretim kaybı yaşandığını ifade eden Genç, “Hangi bahçeye gitsek dallar elimizde kalıyor. Bu yıl 250 bin ton rekolte bekliyorduk ama ne yazık ki bahçelerde üretim yok denecek kadar az. Devlet burada sorumluluk almalı. Üreticinin zararını karşılaması şart” dedi.
ÇİFTÇİLER TEPKİLİ: “SADECE SÖZDE KALIYOR”
Ziyaret sırasında konuşan üretici Kasım Solak ise yaşanan zararın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Bu kadar zarar varken neden hâlâ hiçbir yetkili gelip halimizi sormuyor? Hep sözde destek veriliyor, yazık bu millete” ifadelerini kullandı.
DESTEK BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Zirai donun Kayseri’deki elma üretimini neredeyse sıfırladığı ifade edilirken, üreticiler devlet desteği konusunda somut adımlar bekliyor. Bölgedeki çiftçilerin geçimini büyük ölçüde elma üretiminden sağladığı, yaşanan kaybın ekonomik etkilerinin önümüzdeki süreçte daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.