250 Bin Ton Hasat Çöp Oldu! Kayseri’de Tarlaya Giden Çiftçi Yıkıldı

CHP’li Genç, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde don nedeniyle ürünleri büyük ölçüde zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında elma bahçelerinde gözle görülür bir üretim kaybı yaşandığını ifade eden Genç, “Hangi bahçeye gitsek dallar elimizde kalıyor. Bu yıl 250 bin ton rekolte bekliyorduk ama ne yazık ki bahçelerde üretim yok denecek kadar az. Devlet burada sorumluluk almalı. Üreticinin zararını karşılaması şart” dedi.