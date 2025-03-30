Mansur Yavaş'tan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın “Gelin, fitrelerinizle bir sofraya umut, bir aileye huzur olalım” çağrısıyla başlatılan kampanyalar, on binlerce aileye ulaşarak dayanışma ruhunu büyüttü. Kampanyalar ile 14 milyon 2 bin 20 TL’lik toplam yardım tutarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olundu.

ABB’nin “Ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin” temasıyla başlattığı kampanyalar kapsamında, “Fitre Ver” ve “Fidye Ver” aracılığıyla 68 bin 412 fitre ya da fidye verildi. Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin Başkent Kartlarına toplam 12 milyon 723 bin 538 TL yatırıldı.

ABB kampanyalarda fitre ve fidyelerin tüm ihtiyaç sahiplerine eşit olarak ulaştırılmasını hedefledi. Bu nedenle hayırseverler https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden tek seferde en fazla beş işlem gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi her aile, beş fitre veya fidye aldıktan sonra sistemden otomatik olarak çıkarıldı.

Ramazan ayı boyunca devam eden bir diğer dayanışma kampanyası olan “Koli Ver” ile de hayırseverler, https://koliver.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden oluşturdukları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kampanya kapsamında 1 milyon 278 bin 481 TL iyilik tutarıyla 1051 iyilik kolisi hazırlandı ve dağıtıldı.

Kaynak: ANKA