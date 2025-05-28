Buzdolabınızda Koku Varsa Bu Noktaya Dikkat!

Uzmanlara göre, bu tür kokuların ardında genellikle gözden kaçan küçük ama kritik bir detay yatıyor. Uzmanlar, buzdolabındaki kötü kokuların nedenlerinden biri de drenaj (tahliye) deliğinin olduğunu belirtiyor. Bu kısımda zamanla biriken yağ, yiyecek kalıntıları ve bakteri plağı; hem suyun tahliyesini engelliyor hem de küf ve kötü koku oluşumuna zemin hazırlıyor. Ancak buzdolabındaki koku problemi evdeki basit malzemelerle kolayca çözülebiliyor.

BUZDOLABI TAHLİYE DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Buzdolabının arka duvarında bulunan bu küçük tahliye kanalı, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan yoğuşma suyunu dışarıya aktarmakla görevli. Ancak zamanla bu kanal tıkanırsa, içeride su birikir, nem artar ve bu ortamda hem küf hem de kötü kokular hızla oluşur. Bu yüzden her 2-3 ayda bir yapılacak basit bir temizlik, buzdolabınızın ömrünü uzatır ve hijyen seviyesini artırır.

İşte tahliye deliğini temizleme adımları:

-İlk adım olarak buzdolabının fişini çekin.

-Yiyecekleri çıkarın ve alt bölmedeki rafları kaldırarak tahliye kanalına rahatça ulaşın. Genellikle sebzelik bölümünün arkasında yer alır.

-Nemli bir bez veya kağıt havlu ile kanalda biriken suyu alın.

-Bir pamuklu çubuğu elma sirkesiyle ıslatın ve deliğin etrafındaki kalıntıları temizleyin. Ardından ince bir fırça ya da pipet temizleyiciyle daha derin temizlik yapabilirsiniz.

-İğnesiz bir şırıngayı ılık suyla doldurun. Daha etkili temizlik için suya biraz sirke (1:1 oranında) ve karbonat ekleyin. Bu karışımı deliğe sıkın, birkaç dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın.

-Deliği tekrar sirke ile durulayın, böylece bakteri ve kokuların tekrar oluşmasının önüne geçin. Ardından iç yüzeyi kurulayın, rafları yerleştirin ve yiyecekleri geri koyun. Son adım olarak fişi tekrar prize takabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Keskin aletlerden kaçının. Bıçak gibi cisimlerle temizlik yapmayın, gider kanalına zarar verebilirsiniz.

Doğal malzemeleri tercih edin. Kimyasal gider açıcılar yerine sirke ve karbonat gibi doğal içerikler hem çevreye hem de sağlığınıza zarar vermez.

Kaynak: Haber Merkezi