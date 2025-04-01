AKP'nin Acı Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 47 Yıllık Yol Arkadaşına Veda Etti

AKP'nin önde gelen isimlerinden Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş’in bugün düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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AKP'nin Acı Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 47 Yıllık Yol Arkadaşına Veda Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş’in cenaze törenine katıldı. Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 79 yaşında hayatını kaybetti.

KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze töreni, Burhan Abiş’in Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi’nde öğle namazı sonrası düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Abiş’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından, Burhan Abiş toprağa verildi.

AKP'nin Acı Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 47 Yıllık Yol Arkadaşına Veda Etti - Resim : 1

TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden, 47 yıllık yol arkadaşı Abiş için taziye mesajı paylaştı, "Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Acı Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 47 Yıllık Yol Arkadaşına Veda Etti - Resim : 2

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Burhan Abiş için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış; hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yâd edilecektir. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin" dedi.

AKP'nin Acı Günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 47 Yıllık Yol Arkadaşına Veda Etti - Resim : 3

Evli ve 4 çocuk babası olan Burhan Abiş, 1986-1994 yılları arasında Gölcük’te kapatılan beldelerden Ulaşlı’nın belediye başkanlığını yapmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde Burhan Abiş’i ziyaret etmişti.

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını KaybettiAKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını KaybettiSiyaset

Kaynak: DHA-İHA

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