AKP İstanbul, 200 Bin Aileye Ramazan Ziyareti Gerçekleştirdi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayında 39 ilçede düzenlenen kapsamlı ziyaretlerle, 200 bin aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
AKP İstanbul, 200 Bin Aileye Ramazan Ziyareti Gerçekleştirdi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayında 39 ilçede düzenlenen kapsamlı ziyaretlerle, 200 bin aileye ulaştı. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat mensuplarının özverili çalışmalarına dikkat çekerek, “İstanbul'un her köşesinde 200 bin ailemize misafir olduk. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşattık. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, onların duasını almak bizim en büyük kazancımızdır.” dedi.

Ramazan boyunca, AKP İstanbul Gençlik Kolları da "İftara 5 Kala" programı kapsamında, trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik ikramında bulundu. İlçe teşkilatları, sahur ve iftar programlarıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

AKP'li belediyeler, iftar çadırları kurarak binlerce vatandaşa iftar ikramında bulundu. Geleneksel Ramazan eğlenceleri düzenlendi.

İL BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ramazan ayı değerlendirmesinde bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Ramazan ayı boyunca İstanbul’un dört bir yanında gönül sofraları kuran, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olan AK Parti İstanbul teşkilatımız, birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir dayanışma örneği sergiledi. Her bir dava arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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