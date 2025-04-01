Gıdada Yaşanan 'Pestisit' Sorunu Bir Kez Daha Meclis Gündeminde

Türkiye’de yaşanan gıda güvenliği problemlerini sık sık dile getiren CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın soru önergesine verdiği yanıtın ardından bir açıklama daha yaptı.

Bakan Yumaklı, Gürer’in pestisit analizleri yapabilecek laboratuvar sayısı ve pestisit nedeniyle geri dönen ürünlerin miktarına ilişkin sorularına verdiği yanıtta, Türkiye genelinde 20 kamu ve 51 özel gıda kontrol laboratuvarının pestisit analizi yapma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, yanıtında, pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen taze meyve ve sebze ürünlerine yönelik, ihracatçı firmalara bir yıl boyunca yüzde 100 pestisit analizi zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Türkiye’de pestisit kalıntı oranının son üç yılda yüzde 35 azaldığını ve Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirimlerinin ise yüzde 54 oranında düştüğünü kaydetti.

'SIFIR SORUNA ULAŞANA KADAR...'

Bakanın verdiği yanıtların ardından bir açıklama daha yapan Gürer, “Ülkemiz, 21 üründe arz açığı yaşarken, ihraç ettiği ürünlerde ise AB ülkelerinden iade edilen ürünlerle karşılaşılmaktadır. Bu durumun, ülkemiz ürünlerinin yurt dışı pazarında sorun yaratmaması için daha sıkı denetim gerektirdiği açıktır. AB kriterlerine uygun ürün ihraç eder noktada olmalıyız. Sıfır soruna ulaşana kadar bu bağlamda çalışmalar artırılmalıdır” diye konuştu.

Gürer, iktidara şu çağrıda bulundu:

“Sağlıklı gıda temini konusunda sorumluluk iktidardadır ve bu bağlamda yazılı açıklamalar veya demeçler yerine, uygulamalar sorunsuz hale getirilmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi