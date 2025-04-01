Gıdada Yaşanan 'Pestisit' Sorunu Bir Kez Daha Meclis Gündeminde

Gıda güvenliğine ilişkin sık sık çalışmalarda bulunan CHP'li Gürer, Bakan'ın kendisine verdiği yanıtın ardından bir açıklama daha yaptı. Gürer, "Bu durumun, ülkemiz ürünlerinin yurt dışı pazarında sorun yaratmaması için daha sıkı denetim gerektirdiği açıktır. AB kriterlerine uygun ürün ihraç eder noktada olmalıyız. Sıfır soruna ulaşana kadar bu bağlamda çalışmalar artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Gıdada Yaşanan 'Pestisit' Sorunu Bir Kez Daha Meclis Gündeminde

Türkiye’de yaşanan gıda güvenliği problemlerini sık sık dile getiren CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın soru önergesine verdiği yanıtın ardından bir açıklama daha yaptı.

Bakan Yumaklı, Gürer’in pestisit analizleri yapabilecek laboratuvar sayısı ve pestisit nedeniyle geri dönen ürünlerin miktarına ilişkin sorularına verdiği yanıtta, Türkiye genelinde 20 kamu ve 51 özel gıda kontrol laboratuvarının pestisit analizi yapma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, yanıtında, pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen taze meyve ve sebze ürünlerine yönelik, ihracatçı firmalara bir yıl boyunca yüzde 100 pestisit analizi zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Türkiye’de pestisit kalıntı oranının son üç yılda yüzde 35 azaldığını ve Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirimlerinin ise yüzde 54 oranında düştüğünü kaydetti.

'SIFIR SORUNA ULAŞANA KADAR...'

Bakanın verdiği yanıtların ardından bir açıklama daha yapan Gürer, “Ülkemiz, 21 üründe arz açığı yaşarken, ihraç ettiği ürünlerde ise AB ülkelerinden iade edilen ürünlerle karşılaşılmaktadır. Bu durumun, ülkemiz ürünlerinin yurt dışı pazarında sorun yaratmaması için daha sıkı denetim gerektirdiği açıktır. AB kriterlerine uygun ürün ihraç eder noktada olmalıyız. Sıfır soruna ulaşana kadar bu bağlamda çalışmalar artırılmalıdır” diye konuştu.

Gürer, iktidara şu çağrıda bulundu:

“Sağlıklı gıda temini konusunda sorumluluk iktidardadır ve bu bağlamda yazılı açıklamalar veya demeçler yerine, uygulamalar sorunsuz hale getirilmelidir."

Bulgaristan'a Giden Biberlerde Pestisit Tespit EdildiBulgaristan'a Giden Biberlerde Pestisit Tespit EdildiDünya
Tarım Bakanı'ndan İYİ Parti'ye 'Pestisit' Yanıtı: 2 Yılda 370 Bin Çiftçi...Tarım Bakanı'ndan İYİ Parti'ye 'Pestisit' Yanıtı: 2 Yılda 370 Bin Çiftçi...Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Fethi Gürer CHP İbrahim Yumaklı
Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' Teorisi Sosyal Medyayı Salladı, Yorum Üstüne Yorum Yağdı Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' Teorisi Sosyal Medyayı Salladı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu Protestolarıyla İlgili Yeni Açıklama: 'Sokaklar Çare Değildir' Bahçeli'den İmamoğlu Protestolarıyla İlgili Yeni Açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultayda Aday Olacak mısınız?' Sorusuna Yanıt Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultayda Aday Olacak mısınız?' Sorusuna Yanıt
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Mansur Yavaş'tan 'Mahir Polat' Çağrısı: 'Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Yükümlülük' Mansur Yavaş'tan 'Mahir Polat' Çıkışı
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Büyük Patlama: 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı! 39 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanıyor Altında Büyük Patlama! 3 Ayda Tam 19 Kez Rekor Kırdı
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak
İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak İkinci El Araç ve Konut Satışında Sil Baştan! Yeni Dönem Bugün Başladı! Artık Zorunlu Olacak
500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu 500 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Rekora Koştu! En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu