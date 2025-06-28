BBP'de İstifa Şoku: Muğla İl Başkanı Görevinden Ayrıldı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden özel nedenlerle ayrıldığını belirten Aydoğan, partisinden ve davasından kopmadığını, mücadelesine BBP neferi olarak devam edeceğini açıkladı.

Aydoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden, tamamen özel işlerimle ilgili sebepler dolayısıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirmek, partimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştık. Elbette bu süreçte ulaşamadığımız, yardım edemediğimiz hemşehrilerimiz olduysa affola, haklarını helal etsinler. Niyetimiz her zaman hayır, istikametimiz millet ve memleket sevdası olmuştur.

Bu süreçte her daim Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde, genel başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin yol göstericiliğinde hareket ettik. Görev sürem boyunca omuz omuza yürüdüğümüz tüm teşkilat mensuplarımıza, ilçe başkanlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Görevimden ayrılmış olsam da, davamızdan ve inandığımız yoldan ayrılmak asla söz konusu değildir. Her daim Muhsin Başkanımızın 'düz yaşayıp dik durma' anlayışıyla, Büyük Birlik hareketinin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA