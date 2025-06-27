Girit Adası Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 21.32'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 25.1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 27, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/QSzNkqSGu5
27.06.2025, 21:32:33 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 25.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi